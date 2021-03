Cultura: a Milano un nuovo murale dedicato ad Alda Merini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ape, citazione dalla nota poesia della Merini "una piccola ape furibonda" che inizia con la frase "chi regala le ore agli altri vive in eterno" è simbolo di laboriosità, descrive la voglia di agire che contraddistingue l'incessante lavoro educativo dell'ICS Alda Merini in collaborazione con Project for People e in dialogo con tutto il quartiere. Sono stati gli stessi studenti della scuola a scegliere la citazione di Alda Merini che compare nel murale: "Avevo fame di cose vere, naturali, primordiali. Avevo fame d'amore". Un'espressione profonda di attaccamento alla vita, malgrado le difficoltà. Un messaggio intergenerazionale che lega l'esperienza dell'adolescenza con la ricerca poetica. Brevi righe capaci di riassumere lo spirito con il quale Project for People è al fianco dei ragazzi più fragili della scuola con percorsi di sostegno allo studio. Così il curatore dell'opera Christian Gangitano commenta la presenza della citazione nell'opera: "Abbiamo immaginato che la volontà degli alunni di scegliere questa frase sia derivata dalla passionalità con cui ci si approccia alla vita nell'infanzia e nella preadolescenza: in maniera inconsapevole, esasperata, infantile, senza freni inibitori. Questi elementi sono stati inseriti attraverso delle figure antropomorfe primitive danzanti disposte al centro del dipinto". (Com)