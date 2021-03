Francia: sondaggio, il 63 per cento dei francesi boccia Macron su gestione crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 63 per cento dei francesi il presidente Emmanuel Macron non è stato all'altezza della situazione nella gestione della crisi del coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Odoxa-Consulting per l'emittente radiotelevisiva "France info" e il quotidiano "Le Figaro". Stesso giudizio per il 66 per cento dei francesi sul primo ministro Jean Castex e per il 65 per cento sul ministro della Salute, Olivier Veran. I partiti di opposizione, invece, sono stati criticati dall'84 per cento per il loro operato dai cittadini. Il 77 per cento sostiene che il governo "non rassicura", l'80 per cento sostiene che è "poco chiaro" e l'83 per cento pensa che "non sa dove va".(Frp)