Vaccini: Cecchetti (Lega), oggi oltre 32mila vaccinazioni in Lombardia, basta polemiche sul nulla

- Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, dichiara in una nota: "Al netto dei disguidi informatici avvenuti, e su cui ci sono già state le scuse della Regione Lombardia, resta il fatto, coperto dal solito fumo delle polemiche sollevate dalle opposizioni, che oggi tutti i 900 cittadini che si sono presentati all'ospedale di Niguarda sono stati vaccinati, per cui al di là dei disagi per il ritardo la vaccinazione è stata eseguita per tutti. Anche questa volta una polemica sul nulla da parte delle opposizioni perché tutti i cittadini che si sono presentati al Niguarda sono tornati a casa vaccinati. Dunque perché fare questa polemica? Anche oggi la Lombardia ha eseguito oltre 32mila vaccini, possibile montare una polemica su un ritardo di 300 vaccini poi regolarmente eseguiti? Possibile montare una polemica su un disguido che ha riguardato solo l'1% dei vaccinati? Non si può urlare che va tutto male, che non funziona niente, quando vacciniamo 32mila persone al giorno e stiamo per arrivare al primo milione di vaccinati: adesso basta, serve non solo responsabilità da Pd e Cinque Stelle ma anche onestà". (Com)