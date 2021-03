Vaccino: Tajani (FI), Commissione Ue faccia chiarezza su export, necessario coordinamento e accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato 34 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento". Lo dichiara Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo che ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea sul tema. Tajani chiede di fare chiarezza pubblicando i dati sull'export dei vaccini e "quali misure intende adottare la Commissione Ue per accelerare la vaccinazione dei cittadini europei, e se intende restringere l'export dei vaccini". "Serve velocizzare la campagna vaccinale. È necessario un coordinamento a livello europeo per evitare che ogni governo proceda autonomamente", ha aggiunto. (Com)