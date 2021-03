Rai: Capitanio (Lega), grave aver abbandonato corrispondenza dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' grave che, da oltre sette mesi, la Rai abbia deciso di abbandonare la sede di corrispondenza in Cina in un momento in cui tutto il mondo, e in particolare l'Occidente, vorrebbe far luce sulle responsabilità di Pechino in una pandemia che ha mietuto finora 2,6 milioni di vittime". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai. "Dopo le denunce della Vigilanza e di alcune trasmissioni televisive, l'azienda corre ai ripari con un job posting che terrà le telecamere Rai spente ancora per un paio di mesi. Potrebbe venire il sospetto - continua Capitanio - che si tratti di una scelta politica. Questa vicenda è, comunque, l'ennesima conferma che qualcosa non funziona nella gestione complessiva delle sedi estere e dei corrispondenti, e in generale nel comparto dell'informazione Rai, come testimoniato dall'assurda estromissione del Tg1 dagli spazi di UnoMattina. Siamo pronti a intervenire con una risoluzione che dia chiari indirizzi all'azienda, visto che ormai si naviga a vista".(Com)