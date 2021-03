Covid: Palozzi (Cambiamo), partito continua a crescere sul territorio e nelle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiamo continua a crescere sul territorio e nelle istituzioni. Oggi, a Roma, insieme al presidente Toti abbiamo annunciato l'adesione al nostro partito di Mariarosaria Rossi, una amica e una donna di grande competenza e professionalità". Lo dichiara, in una nota, il responsabile nazionale di "Cambiamo con Toti" e consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. "Il suo ingresso rappresenterà certamente un valore aggiunto per Cambiamo, che si conferma ancora una volta importante punto di riferimento moderato, aperto e liberale - aggiunge Palozzi -. Stiamo costruendo un progetto credibile, serio e capace di intercettare la fiducia e l'attenzione di numerosi cittadini, esponenti territoriali e amministratori, pronti a mettersi in gioco per il bene delle famiglie e della comunità. Siamo, dunque, felici di accogliere nella nostra famiglia Mariarosaria Rossi e le auguriamo i più sentiti auguri di buon lavoro".(Com)