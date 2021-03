Difesa: aziende di Emirati e Israele lavorano a tecnologia anti-drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo emiratino del settore della difesa Edge e l’Israel Aerospace Industries (Iai) hanno annunciato un accordo strategico per sviluppare una soluzione per il contrasto dei droni. In base a un memorandum d'intesa siglato oggi, la sussidiaria di Edge Sign4L, specializzata in prodotti di guerra elettronica, condividerà la tecnologia con il produttore israeliano della difesa, leader nei sistemi di difesa missilistica e altre contromisure. Le aziende affermano che la soluzione comprenderà sistemi di rilevamento e identificazione, soluzioni "soft kill" per jamming (strumenti utilizzati per inibire le trasmissioni in radiofrequenza) o cyber-take-over (presa di controllo del drone tramite dispositivi informatici) e capacità di "hard kill", come missili, apparecchiature elettromagnetiche o laser. L’accordo è stato firmato nell’ambito del percorso di normalizzazione delle relazioni tra Emirati e Israele avviato il 15 settembre del 2020 con i cosiddetti Accordi di Abramo. Da allora, i Paesi hanno aperto collegamenti aerei commerciali e stretto accordi con le rispettive compagnie del settore della difesa. Le aziende del settore della difesa israeliano sono state invitate quest’anno a partecipare alla fiera Idex che si è tenuta ad Abu Dhabi lo scorso fine febbraio, ma a causa del Covid-19 nessuna delegazione è riuscita a garantire la sua presenza all’esposizione. (segue) (Res)