Difesa: aziende di Emirati e Israele lavorano a tecnologia anti-drone (2)

- In una nota, l'amministratore delegato di Edge, Faisal al Bannai, ha dichiarato che la cooperazione con Iai su un sistema aereo in grado di contrastare i droni, noto come Counter Unmanned Aerial System (C-Uas), aiuterà i Paesi della regione ad affrontare una "minaccia crescente". "Poiché Edge investe ampiamente in capacità autonome, il nostro co-sviluppo di un C-Uas contribuirà a rafforzare il nostro portafoglio di tecnologie avanzate", ha dichiarato Al Bannai. Boaz Levy, amministratore delegato di Iai, ha affermato in un comunicato stampa che il progetto potrebbe portare a un’ulteriore collaborazione tra le due aziende. "Questo memorandum d'intesa funge da trampolino di lancio per ulteriori alleanze commerciali e strategiche tra i nostri Paesi e rafforzerà la cooperazione per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica", ha affermato. Ulteriore supporto sarà disponibile tramite la partnership di Iai con Belgium Advanced Technology Systems che ha una presenza tecnica e di marketing locale nella regione del Medio Oriente. (segue) (Res)