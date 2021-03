Difesa: aziende di Emirati e Israele lavorano a tecnologia anti-drone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni rappresentano una minaccia crescente nella regione mediorientale e a livello globale. Varie soluzioni sono state sviluppate da Israele e da altre società, inclusi disturbatori di frequenze (jammer) e sistemi per abbattere droni tramite fasci laser o missili. Sciami di droni e anche quadricotteri utilizzati in ambito civile hanno dimostrato che possono rappresentare una serie minaccia se modificati in versione armata. Droni armati e sempre più sofisticati si sono dimostrati particolarmente efficaci nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karbakh, dove le forze di Baku hanno impiegato diverse tipologie di droni per individuare e colpire l’artiglieria armena. I droni vengono sempre di più utilizzati anche da milizie armate, come sta accadendo ad esempio nella guerra in Yemen, dove i ribelli sciiti Houthi utilizzano velivoli senza pilota carichi di esplosivo per colpire quasi ogni giorno le città dell’Arabia Saudita. Di recente, i sistemi anti-aerei sauditi hanno intercettato droni armati che sono riusciti a raggiungere, dal confine yemenita, i terminal petroliferi di Ras Tanura e Dhahran. Pur senza provocare alcun danno, l’azione dimostrativa ha alimentato preoccupazioni, anche a livello internazionale per la minaccia alle forniture petrolifere globali. (Res)