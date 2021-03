Covid: Tajani, interrogazione a Commissione su export vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, nonché vicepresidente del Partito popolare europeo (Ppe), Antonio Tajani, ha presentato un'interrogazione urgente alla Commissione europea per fare chiarezza sull'export di vaccini pubblicando i dati delle esportazioni. Nell'interrogazione Tajani chiede "quali misure intende adottare" l'esecutivo europeo "per accelerare la vaccinazione dei cittadini europei e se intende restringere l'export dei vaccini". Per Tajani, "serve velocizzare la campagna vaccinale" ed "è necessario un coordinamento a livello europeo per evitare che ogni governo proceda autonomamente". (Beb)