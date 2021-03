Roma: Politi (Lega), Raggi spara numeri a caso su monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo paradossale che il sindaco parlando di un trasporto pubblico che fa acqua da tutte le parti, esalti le corse effettuate sui monopattini che nulla hanno a che vedere con la viabilità cittadina, in quanto, per la maggior parte, avvengono nella ristretta area del centro storico". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Siamo veramente esterrefatti da un Sindaco che nulla ha fatto in cinque anni, se non riempire la città di monopattini spacciandoli per alternativa alla mobilità pubblica", conclude Politi.(Com)