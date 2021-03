Roma: maxi rissa con 20 persone nella stazione Termini, 4 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parola di troppo ad una ragazza che reagisce; parte una bottigliata e scoppia una rissa nella stazione Termini di Roma che coinvolge circa una ventina di persone. E’ accaduto martedì sera davanti al McDonald dove un giovane di colore ha fatto un apprezzamento ad una ragazza la quale ha reagito innescando la furia di una amica del giovane che le ha sferrato una bottigliata. Quindi la situazione è evoluta al peggio coinvolgendo sempre più persone tra amici delle due parti ma anche di passanti fino a contare circa 20 persone che si picchiavano. All’arrivo della polizia, però, molti si sono dileguati ad eccezione di 4 persone che hanno inveito anche contro i poliziotti e, per questo, oltre alla denuncia per rissa, sono stati denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un gambiano di 23 anni, un cubano di 27 e due italiane di 40 e 19 anni. Pare che non siano però i protagonisti della lite da cui sarebbe scaturita la rissa.(Rer)