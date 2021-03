Commercio: Rocca (Fd'I), su ambulanti Campidoglio rispetti legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione della Raggi e della sua maggioranza di mettere a bando le concessioni per il commercio su aree pubbliche, è molto grave e illegittima, poiché non tiene conto sia del Dl 34/2020 (Decreto rilancio) che della legge di conversione n. 77/2020, i quali prevedono il rinnovo delle concessioni fino al 2032 differendo in tal modo l'applicazione della direttiva Bolkestein fino a quella data". Lo dichiara in una nota Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d'Italia. "Roma è la Capitale d'Italia e non uno stato indipendentemente, pertanto, il recepimento delle normative nazionali non è una facoltà o una discrezionalità della Raggi e del M5s ma un obbligo - aggiunge Rocca -. L'ostinazione e l'arroganza con la quale vogliono andare avanti non è più accettabile e rischia di esporre l'amministrazione a contenziosi ed impugnative nelle sedi preposte al fine di far rispettare le leggi approvate dal Parlamento. Una decisione, peraltro, che sta creando forti preoccupazioni e malumori tra i commercianti interessati, come se la crisi economica e l'emergenza Covid non bastassero. Spero in un immediato ripensamento da parte del Campidoglio e ad un celere recepimento della normativa ed esprimo la mia vicinanza a tutti gli operatori del settore, vittime dell'arroganza e dell'incapacità dell'amministrazione pentastellata".(Com)