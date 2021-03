Etiopia: conflitto Tigrè, etiopi ed eritrei in piazza a Washington contro "distorsioni" informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Centinaia di cittadini etiopi ed eritrei negli Stati Uniti stanno manifestando a Washington denunciando la distorsione delle informazioni da parte del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) sul conflitto nella regione del Tigrè. Lo riferiscono fonti di stampa sui social media, all'indomani di un'analoga protesta tenuta dai residenti della capitale tigrina, Macallè, dove le autorità del governo centrale hanno invitato circa 40 ambasciatori e rappresentanti diplomatici per illustrare come viene gestita la crisi umanitaria e della sicurezza dopo il conflitto di novembre. Come riportato con immagini su Twitter dall'agenzia di stampa "Anadolu", la capitale tigrina è apparsa svuotata dei suoi abitanti durante la visita dei diplomatici, con commerci e locali chiusi e le principali vie deserte. A Macallè rimane intanto sospesa la copertura Internet, riattivata secondo le autorità federali in tutta la regione ma di cui gli abitanti lamentano l'assenza.