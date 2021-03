Sanità: Asl Viterbo, da martedì nuovo ambulatorio neurochirurgia a Civita Castellana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo ambulatorio – spiega Riccardo Ricciuti – sarà gestito dall'équipe neurochirurgica della Asl di Viterbo. I pazienti, con specifici bisogni di salute, potranno effettuare le prime visite o le visite di controllo nel loro ospedale di riferimento e prossimo al loro comune di residenza. Nel caso in cui emergesse la necessità di una presa in carico a più alta complessità, i cittadini assistiti proseguiranno il loro percorso di cura presso l'ospedale Belcolle". "Il team neurochirurgico – prosegue Donato di Donato – effettuerà anche delle consulenze ospedaliere ai pazienti ricoverati che ne avranno bisogno e questo comporterà, da un lato un miglioramento sensibile nella qualità e nelle tempistiche delle cure, dall'altro l'attivazione di una connessione diretta e di un confronto costruttivo con i nostri medici oncologi e con gli internisti a diretto contatto con il paziente". (segue) (Com)