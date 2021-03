Sanità: Asl Viterbo, da martedì nuovo ambulatorio neurochirurgia a Civita Castellana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Integrazione – spiega il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti – è stata una delle parole chiave della conferenza locale dei servizi che, proprio all'Andosilla, avevamo tenuto il 31 gennaio 2020, poco prima che scoppiasse, in tutta la sua gravità, la pandemia da Covid. In quell'occasione, avevamo parlato di integrazione tra l'ospedale di Civita Castellana e l'intera rete ospedaliera aziendale, tra ospedale e territorio. E ancora, di integrazione multidisciplinare nella valutazione dei bisogni di salute. Non abbiamo rinunciato a quella visione e quella prospettiva, nemmeno in questi mesi così complessi. L'attivazione dell'ambulatorio di Neurochirurgia è un esempio concreto di come questo percorso strategico, programmatico e concordato con la comunità locale sia, comunque, andato avanti e stia producendo dei risultati concreti, in termini di offerta di salute", conclude Donetti. (Com)