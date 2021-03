Auto: Bmw, profitto di 3,8 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il conglomerato automobilistico tedesco ha registrato un profitto di 3,8 miliardi di euro. “Stiamo entrando nel 2021 più forti e col vento a favore”, ha dichiarato l'amministratore delegato Oliver Zipse. Tuttavia, nello scorso anno, Bmw ha venduto l'8,4 per cento in meno di auto dei marchi Mini e Rolls-Royce rispetto al 2019. La flessione è stata particolarmente grave nel primo e nel secondo trimestre, quando le fabbriche si sono fermate prima in Cina, poi in Europa e negli Stati Uniti a causa della pandemia di coronavirus. Dall'estate in avanti, la ripresa del mercato cinese ha aiutato il gruppo a recuperare le perdite. Con un utile ante imposte di 4,7 miliardi di euro, nella seconda metà del 2020 Bmw ha sperimentato un miglioramento del 10 per cento su base annua. Per il futuro, Zipse ha annunciato che il conglomerato procederà più speditamente nello sviluppo dell'elettromobilità. A oggi, la maggior parte delle auto elettriche vendute da Bmw sono ibride, ma ciò dovrebbe cambiare nel 2021, quando l'azienda immetterà sul mercato due nuovi modelli elettrici, “i4” e “iX”. Le versioni elettriche delle serie 5 e 7 basate su questa vettura dovrebbero arrivare nel 2022. (Geb)