Energia: Camera approva ratifica Statuto East Mediterranean gas forum (Emgf)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 271 voti favorevoli e nessun contrario l'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean gas forum (Emgf), fatto al Cairo il 22 settembre 2020". L’Emgf, si legge nell'atto parlamentare, è volto a creare un dialogo "strutturato e un coordinamento stabile" fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale produttori, di transito e consumatori di gas naturale e "l’istituzione del Forum sarà disposta con l’adozione dello Statuto, inteso a regolarne l’organizzazione e le attività". I Paesi fondatori sono l’Egitto (promotore dell’iniziativa), Cipro, la Giordania, la Grecia, Israele, l’Italia e l'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo Statuto del Forum sancisce l’istituzione dell’organizzazione internazionale regionale con lo "scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l’esportazione delle risorse naturali. L’Emgf si qualifica come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri", precisa il testo del disegno di legge.(Rin)