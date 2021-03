Ue: Parlamento dichiara Unione zona di libertà Lgbtiq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione adottata oggi, con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astensioni, il Parlamento europeo ha dichiarato l'Unione europea una ''Zona di libertà Lgbtiq'', a due anni dalla prima "zona esente da Lgbtiq" dichiarata da un'autorità polacca. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che da marzo 2019, più di 100 regioni, contee e comuni polacchi hanno adottato delle risoluzioni in cui si dichiara di essere esenti dall'"ideologia" Lgbtiq. Secondo queste risoluzioni, i governi locali dovrebbero astenersi dall'incoraggiare la tolleranza verso le persone Lgbtiq e bloccare i finanziamenti alle organizzazioni che promuovono la non discriminazione e l'uguaglianza. I deputati hanno sottolineato anche che queste ''zone esenti da Lgbtiq'' fanno parte di un contesto nazionale più ampio in cui la comunità Lgbtiq in Polonia è soggetta a un aumento di attacchi discriminatori e, in particolare, a un odio crescente da parte delle autorità pubbliche, dei funzionari eletti, compreso l'attuale presidente, e dei media filo-governativi. (segue) (Beb)