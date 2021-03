Ue: Parlamento dichiara Unione zona di libertà Lgbtiq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati disapprovano anche gli arresti degli attivisti e gli attacchi e divieti alle marce del Pride. Anche se la Commissione ha respinto le domande di finanziamento Ue nell'ambito del suo programma di gemellaggio tra città polacche che hanno adottato tali risoluzioni, i deputati sollecitano l'Istituzione ad andare oltre. Per i deputati, la Commissione dovrebbe usare tutti gli strumenti, comprese le procedure di infrazione, l'articolo 7 del trattato sull'Ue, così come il regolamento adottato recentemente sulla protezione del bilancio Ue e il rispetto dello stato di diritto, per porre rimedio alle violazioni dei diritti fondamentali delle persone Lgbtiq nell'Ue. (segue) (Beb)