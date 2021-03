Ue: Parlamento dichiara Unione zona di libertà Lgbtiq (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risoluzione viene menzionato anche il deterioramento della situazione in Ungheria. Nel novembre 2020, la città ungherese di Nagykata ha adottato una risoluzione che vieta la ''diffusione e la promozione della propaganda Lgbtiq''. Un mese dopo, il Parlamento nazionale ha adottato degli emendamenti costituzionali che limitano ulteriormente i diritti delle persone Lgbtiq, che non tengono conto dell'esistenza delle persone transgender e non binarie e che limitano il loro diritto a una vita familiare. Secondo i deputati europei, 'le persone Lgbtiq ovunque nell'Ue dovrebbero godere della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza temere intolleranza, discriminazione o persecuzione, e le autorità a tutti i livelli di governo in tutta l'Ue dovrebbero proteggere e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti, comprese le persone Lgbtiq'' (Beb)