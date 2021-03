Roma: controlli anti-abusivismo, sequestrati un migliaio di articoli e anche prodotti ortofrutticoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migliaio di articoli sequestrati, tra cui anche prodotti ortofrutticoli. Questo l'esito dell'attività di contrasto ai fenomeni legati all'abusivismo commerciale a Roma da parte della polizia locale. In particolare, nelle ultime 24 ore gli agenti hanno sequestrato circa un migliaio di articoli venduti dagli abusivi nelle principali località del centro storico e nel quartiere Prati. Qui, le pattuglie del I Gruppo Prati e del Pics hanno sorpreso il titolare di un autocarro a vendere la merce su strada utilizzando il veicolo come banco di vendita, senza le previste autorizzazioni. Oltre alle sanzioni, di ammontare superiore ai 5mila euro, sono state poste sotto sequestro dieci casse di prodotti ortofrutticoli. I generi alimentari sono stati donati ad un'istituzione impegnata in forme di assistenza. (Rer)