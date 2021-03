Ue: Cartabia su conservazione dati digitali, armonizzazione legislativa e rispetto diritti persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fortemente auspicabile un’iniziativa di armonizzazione legislativa, nel rispetto delle garanzie per i diritti della persona". Sulla conservazione dei dati digitali, richiama le pronunce della Corte di Giustizia la guardasigilli, Marta Cartabia, durante la videoconferenza dei ministri della Giustizia dell’Ue. Il vertice ha riguardato anche il Dsa, Digital service act proposal, il pacchetto di proposte della Commissione europea sul digitale e i diritti fondamentali. Per la ministra Cartabia, occorre - riferisce una nota - trovare il "non facile equilibrio tra non ostacolare il processo di innovazione digitale e garantire che online gli individui possano godere di tutte le tutele, anche rispetto ai discorsi d’odio". In tema di diritti fondamentali, la titolare della Giustizia ha fatto sapere che è cominciato lo scorso 13 gennaio in Italia l’esame degli emendamenti alla commissione Affari costituzionali per l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani fondamentali. "L’Agenzia europea per i diritti fondamentali di Vienna - per la ministra Cartabia - per essere davvero effettiva, è necessario si coordini con le Istituzioni gemelle a livello territoriale".(Com)