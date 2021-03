Bielorussia: espulsi due diplomatici polacchi da consolato di Grodno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia hanno deciso di espellere due diplomatici polacchi del consolato di Grodno. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri della Bielorussia. In precedenza, il ministero degli Esteri bielorusso aveva invitato il console polacco a Brest Jerzy Timofeyuk a lasciare il Paese dopo la sua partecipazione a un evento non ufficiale. Successivamente, la Polonia ha deciso di espellere il diplomatico bielorusso come misura di ritorsione. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri bielorusso, l'11 marzo l'incaricato d'affari della Polonia in Bielorussia, Martin Wojciechowski, è stato convocato al ministero. (Rum)