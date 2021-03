Spagna: re Felipe su ricorrenza attentati Madrid 2004, l'odio attaccò la nostra convivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciassette anni fa in Spagna "l'odio, il fanatismo, il disprezzo della vita e il desiderio di uccidere e di ferire una società profondamente pacifica, tollerante, democratica e solidale ha attaccato la nostra convivenza". Lo ha affermato il re spagnolo, Felipe VI, in occasione di un evento di Stato per celebrare le 193 vittime degli attacchi terroristici dei fondamentalisti islamici del 11 marzo 2004 a Madrid. All'evento, oltre al re, hanno partecipato il primo ministro, Pedro Sanchez, i presidenti di Comunità autonome e rappresentanti di varie associazioni di vittime del terrorismo. Presenti anche Josep Borrell, Alto rappresentante della Politica estera dell'Ue e Ylva Johansson, Commissario europeo per gli Affari interni. "Prevenire ed evitare la radicalizzazione di settori della popolazione e rifiutare qualsiasi legittimazione della violenza come mezzo per raggiungere obiettivi politici, o di qualsiasi altro tipo, è una delle principali sfide che l'Unione e la Comunità internazionale devono affrontare di fronte alla sfida del fenomeno terrorista" ha sottolineato Felipe VI. Il re ha poi rimarcato la necessità di non dimenticare: "Preservare la memoria delle vittime è un esercizio di rispetto e di giustizia ma anche un elemento essenziale perché le generazioni future siano consapevoli della gravità e del carattere perverso di ciò che è accaduto". In quest'ottica, secondo il re spagnolo, i giovani nelle scuole e nei centri educativi devono "imparare di più sulla storia recente e, con essa, su una delle più grandi minacce che il nostro Paese ha vissuto negli ultimi decenni di democrazia". (Spm)