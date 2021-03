Vaccino: Stefani, ufficializzata priorità per disabilità, ora mascherine trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice che nel corso della Conferenza Unificata Stato-Regioni sia stata ufficializzata la priorità vaccinale per le persone con disabilità. Un primo risultato di concretezza che accolgo con grande favore. Ringrazio, a tal fine, il ministro Speranza per aver recepito le mie sollecitazioni e quelle delle federazioni della Disabilità. Mi sono già attivata affinché le mascherine di tipo trasparente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo, che pure ringrazio per la sensibilità dimostrata. Questi risultati sono l’esito di un produttivo lavoro di squadra. Avanti così". Lo afferma la ministra per le Disabilità Erika Stefani al termine della riunione odierna della Conferenza. (Rin)