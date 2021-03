Algeria: le elezioni legislative si terranno il 12 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli algerini saranno chiamati alle urne il prossimo 12 giugno per rinnovare il parlamento, secondo le nuove regole dettate dalla Costituzione recentemente approvata tramite referendum. Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato il decreto numero 01/96 relativo alla convocazione del corpo elettorale in previsione delle elezioni legislative, che si terranno sabato 12 giugno 2021. Tebboune ha recentemente ratificato la nuova legge elettorale che adotta per la prima volta il sistema delle liste aperte e consente agli elettori di scegliere di assegnare le preferenze ai candidati. La lista chiusa, al contrario, obbligava gli elettori a scegliere la lista così com'era secondo l'ordine posto dai partiti. Secondo le testimonianze di leader di partito e parlamentari processati per casi di corruzione legati alle elezioni, i primi posti nelle liste dei principali partiti, in particolare, sono stati assegnati in cambio di tangenti. Le prossime elezioni legislative saranno le prime da quando l'attuale presidente Tebboune ha assunto la carica il 12 dicembre 2019, per succedere ad Abdelaziz Bouteflika, che si è dimesso dopo le proteste popolari scoppiate il 22 febbraio dello stesso anno. (segue) (Ala)