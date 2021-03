Algeria: le elezioni legislative si terranno il 12 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge elettorale in Algeria, che deve essere ancora approvata dal parlamento (rimasto in carica per il disbrigo degli affari correnti), ha anche abolito la soglia del 4 per cento (ottenuta nelle elezioni precedenti) imposta ai partiti per presentarsi alle elezioni. Secondo fonti del quotidiano "Echorouk", i partiti politici interessati a partecipare alle prossime elezioni saranno comunque obbligati a raccogliere delle firme, che dovrebbero essere tra le 30 e le 40 mila, in tutte le province del Paese. In base ai nuovi principi della Costituzione, peraltro, i deputati potranno essere eletti al massimo per due mandati. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il finanziamento e della sorveglianza della campagna elettorale. Ben otto nuovi articoli saranno dedicati alla sorveglianza della campagna elettorale, mentre la sezione sul finanziamento e il controllo della campagna elettorale comprendeva un totale di 27 articoli. Prima di essere eletto, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha promesso di lottare contro “l’ingerenza del denaro sporco” nel processo elettorale, e aveva fatto appello a una separazione tra denaro e politica. (Ala)