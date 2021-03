Imprese: Elkann (Exor) su Stellantis, ora ci giochiamo la testa del campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente e amministratore delegato di Exor, John Elkann, Stellantis “rende la Fiat molto più forte. Oggi siamo un gruppo tra i più importanti al mondo e siamo passati dalla zona sopravvivenza a metà classifica", a giocarci "la testa del campionato. Questo offre a tutti coloro che lavorano in Stellantis di avere più opportunità per il futuro”. Parlando nel corso della registrazione della puntata di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera su Rai1, Elkann si è detto “molto ottimista per quanto possiamo fare adesso che siamo una società più grande, presente in più posti del mondo e con più identità che ci rendono più forte”, ha aggiunto il presidente, ricordando che la forza di Stellantis “è quella di essere una società composta da tantissime realtà diverse”. (Rin)