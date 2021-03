Venezuela: Pd, governo lavori per soluzione democratica a crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "necessario e urgente continuare a sostenere tutti gli sforzi per una soluzione politica, pacifica e democratica alla crisi del Venezuela. Per questo abbiamo approvato in commissione Esteri della Camera una risoluzione che impegna il governo ad assumere ogni iniziativa utile per favorire il dialogo tra l'opposizione democratica e il regime di Maduro, per una transizione pacifica che conduca a nuove elezioni presidenziali e politiche libere e trasparenti. È importante che l'Italia chieda, nei rapporti bilaterali con il Venezuela e in tutti i consessi internazionali, di garantire la pienezza dei diritti politici e civili, la libertà e la sicurezza di tutti i membri dell'opposizione, in particolare dei membri dell'Assemblea Nazionale eletta nel 2015, specialmente di Juan Guaidó ed altri rappresentanti dell'opposizione democratica. Il governo si attivi inoltre per prestare immediatamente soccorso ai connazionali italiani in pericolo e per favorire l'ingresso senza impedimenti di aiuti umanitari nel Paese, affinché la crisi umanitaria e sanitaria non si aggravi ulteriormente". Lo afferma in una nota Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera. (Com)