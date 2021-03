Aerospazio: Usa, Pentagono assegna contratti da 160 milioni di dollari a SpaceX di Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato oggi l’assegnazione di due contratti da 160 milioni di dollari alla compagnia aerospaziale SpaceX, fondata dal noto imprenditore Elon Musk, per il lancio dei suoi razzi Falcon 9. Lo si legge in un comunicato del Pentagono, che precisa che le attività si svolgeranno alla base aerea di Vandenberg, in California, e nella stazione delle forze aeree di Cape Canaveral, in Florida. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2023. Un altro contratto, da 224 milioni di dollari, è stato assegnato alla United Lunch Alliance (Ula), joint-venture tra Boeing e Lockheed Martin con alle spalle una lunga storia di collaborazioni con il Pentagono. SpaceX, al terzo contratto con il dipartimento della Difesa, ha battuto la concorrenza di altre società private tra le quali Blue Origin, finanziata dall’amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos. (Nys)