Kosovo: elezioni, partito Aak chiede riconteggio dei voti (2)

- "Siamo anche preoccupati degli abusi occorsi in alcuni casi per via di alcuni commissari e osservatori non scrupolosi", ha spiegato il leader dell'Aak Haradinaj chiedendo anche indagini della polizia sul caso. Lo stesso Haradinaj ha poi confermato che non intende ritirare la sua candidatura alla presidenza della repubblica. "Siamo andati alle elezioni con un'offerta, abbiamo ancora la stessa offerta se qualcuno richiede una partnership con noi, altrimenti, aiuteremo il Paese dall'opposizione", ha dichiarato. L'Aak è la quarta forza ad essere entrata nel Parlamento di Pristina, ottenendo oltre il 7 per cento dei consensi. Il Movimento Vetevendosje, grande vincitore che ha sfiorato la maggioranza assoluta, al momento sembra voler governare con il solo sostegno dei partiti delle minoranze etniche esclusa la Lista serba. (Alt)