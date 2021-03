Speciale infrastrutture: Emilia Romagna, Piccinini (M5s), tempi certi per riapertura ponte da Vinci a Sasso Marconi (Bo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul ponte Da Vinci a Sasso Marconi servono tempi certi sull'avvio e la conclusione dei lavori. È inconcepibile che un intero territorio debba subire da tempo un danno rilevante perché non si riescono a concludere i lavori di manutenzione di questa infrastruttura. La chiusura totale di oggi deve assolutamente spingerci ad agire con ancora più velocità". È quanto ha affermato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, riguardo alla situazione del ponte Leonardo Da Vinci che sovrasta il fiume Reno a Sasso Marconi. "La situazione di questo ponte, come molti altri in Emilia-Romagna, fa comprendere quanto sia importante e prioritaria la manutenzione delle infrastrutture già presenti sul nostro territorio, che devono essere sicure per i cittadini. Per questo adesso che è stato risolto anche il caso della presa in carico da parte di Anas chiediamo che si provveda al più presto ad ultimare i lavori di manutenzione in modo da poter riconsegnarlo ai cittadini del nostro Appennino. Basta ritardi". (Ren)