Speciale infrastrutture: Regno Unito, governo approva studio per ponte tra Scozia e Irlanda del Nord

- Uno studio ufficiale, sponsorizzato dal governo britannico, studierà la fattibilità di un ponte che colleghi la Scozia con l'Irlanda del Nord, passando sopra il Mare d'Irlanda. Il lavoro sarà portato avanti dall'esperto di trasporti terrestri Peter Hendy, molto ben considerato dal governo di Londra, e da due professori di ingegneria. Lo studio analizzerà la fattibilità di tale collegamento, un costo di massima e un'idea del tempo che potrebbe essere necessario per costruirlo. Alcuni esperti hanno suggerito che una spesa di 15 miliardi di sterline (17,5 miliardi di euro) sia una stima "al ribasso" delle risorse economiche necessarie, ma altri esperti considerano una spesa di 20 miliardi (23,3 miliardi di euro) sia il "minimo indispensabile". Il ponte, lungo circa 45 chilometri, potrebbe collegare Stranraer, in Scozia, con Larne, in Irlanda del Nord. (Rel)