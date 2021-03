Speciale infrastrutture: Terna best practice internazionale nell’asset management

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna è al vertice internazionale nell’asset management: la valutazione biennale Itams 2020 (International Transmission Asset Management Study) condotta dalla società di consulenza Ums Group Europe che ha preso in esame alcuni tra i più importanti gestori di rete elettrica mondiali (Europa, Asia, Medioriente), ha riconosciuto Terna quale best practice and performer per efficienza ed efficacia nel processo di programmazione e gestione degli impianti infrastrutturali. Stando al relativo comunicato stampa, la valutazione è conforme alle linee guida internazionali: Terna ha conseguito lo score complessivo più elevato, confermando risultati in costante crescita rispetto alle edizioni precedenti con performance superiori alla media in tutte le aree oggetto di valutazione. Nello specifico, prosegue la nota, tra i punti di forza emersi dall’analisi si segnalano: l’eccellenza di Terna nella capacità di pianificazione ed esecuzione degli interventi di sviluppo, rinnovo e manutenzione della rete elettrica italiana, nella qualità del servizio, nella definizione delle policy per la gestione del ciclo di vita degli asset, nella forte spinta verso l’evoluzione dei sistemi informativi digitali, nell’introduzione e utilizzo di strumenti quali l’advanced analytics e l’intelligenza artificiale a supporto della manutenzione predittiva delle infrastrutture, nonché nelle specifiche competenze tecniche e il know-how delle risorse coinvolte. (Com)