Roma: Occhiuto, sincera solidarietà a Mattarella FI Camera

- "Piena e sincera solidarietà, a nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Spesso chi frequenta i social confonde la libertà di parola con quella di insulto, minaccia e ingiuria. Non curante delle conseguenze, convinto che lo stare dietro ad uno schermo possa garantire l'impunità. Per fortuna viviamo in uno Stato di diritto nel quale a prevalere è sempre e comunque la legge. E' bene che simili episodi di odio non rimangano impuniti, bisogna intervenire con decisione e determinazione". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)