Serbia-Usa: premier Brnabic domani a colloquio con diplomatico di Washington Palmer

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, riceverà domani a Belgrado il vice segretario aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici del dipartimento di Stato Usa, Matthew Palmer. Lo riferisce una nota del governo serbo, precisando che l'incontro si terrà presso la sede dell'esecutivo. Nella giornata di ieri Palmer ha effettuato una visita in Bosnia Erzegovina, dove ha incontrato le massime autorità del Paese. Palmer ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti ad una "riforma costituzionale limitata" per l'attuazione delle sentenze in Bosnia Erzegovina. Il diplomatico Usa ha anche ribadito il proprio sostegno alle modifiche alla legge elettorale. "Palmer ha sottolineato che la società civile della Bosnia Erzegovina e la Commissione elettorale centrale (Cec) devono essere coinvolte affinché il processo (del gruppo di lavoro inter-agenzia) Iawg sia credibile. In quanto istituzione responsabile dell'applicazione della legge elettorale, il coinvolgimento della Cec nel processo non è qualcosa che viene negoziato e non dovrebbe servire come scusa per evitare risultati nelle riforme necessarie", ha scritto su Twitter l'ambasciata degli Stati Uniti a Sarajevo. (Seb)