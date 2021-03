Casa donne: Fassina (SpR), riconoscere valore, da Raggi persecuzione ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla sindaca Raggi sembra vi sia una sorta di persecuzione ideologica contro la Casa internazionale delle donne. È, invece, una realtà da proteggere e da lasciar lavorare. La soluzione per risolvere il problema specifico e il problema generale la proponiamo da inizio della consigliatura". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno. "L’affidamento del patrimonio capitolino a finalità sociali non può essere attribuito soltanto attraverso il bando. Va riconosciuto il valore culturale, sociale e anche economico dell’esperienze maturare. Spesso, molto spesso, hanno recuperato a loro spese spazi abbandonati. Spesso, molto spesso sono rimaste in un quadro amministrativo indefinito a causa proprio di inadempienze del Campidoglio o sono diventate morose in conseguenza dell’applicazione di canoni di mercato a attività no profit, come previsto dalla Delibera 140/2015 - aggiunge Fassina -. Da sempre insistiamo per incrementare lo spazio per le associazione impegnate a sostegno delle donne. A tal fine, l’ultima Legge di Bilancio ha previsto risorse ad hoc. Ma si deve appunto incrementare la presenza, senza disconoscere e colpire le preziose esperienze come la Casa Internazionale delle Donne al Buon Pastore. Dobbiamo tutte e tutti insieme innalzare l’offensiva culturale e politica per un regolamento adeguato a riconoscerete il valore delle esperienze presenti nel patrimonio indisponibile e disponibile del Comune: non con sanatorie, ma con specifici, motivati e trasparenti patti di Collaborazione senza finalità profit".(Com)