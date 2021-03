Congo-Kinshasa: Barbaro-Rauti (Fd'I), agguato magistrato accresce convinzione obiettivo attentato fosse Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato una interrogazione indirizzata al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per ottenere ulteriori chiarimenti sulla morte dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, dopo l’agguato al magistrato congolese William Mwilanya Asani, incaricato di quelle indagini. La circostanza accresce la convinzione che l’obiettivo dell’attentato fosse il nostro ambasciatore e, quindi, il nostro Paese. La portata di questo tragico evento impone di ricostruire il processo organizzativo di attribuzione delle responsabilità e dei poteri gestionali, decisionali e di spesa finalizzati alla tutela del personale del ministero degli Esteri". Lo dichiarano in una nota i senatori di Fratelli d'Italia, Claudio Barbaro ed Isabella Rauti. (Com)