Imprese: Caio (Saipem), tema sostenibilità centrale nell'offerta tecnologica

- “Con il riposizionamento strategico degli ultimi anni e il forte investimento in innovazione, il tema della sostenibilità è diventato per noi un oggetto principale nell’offerta tecnologica verso il mercato”. Lo ha detto il presidente di Saipem, Francesco Caio, in audizione nelle commissioni Bilancio e Politiche dell’Ue del Senato sul piano nazionale di ripresa e resilienza. “Già oggi, se prendiamo i 25 miliardi di portafoglio ordini – ha sottolineato – più di tre quarti di questi ordini sono legati a impianti che non hanno a che fare con il petrolio”.(Rin)