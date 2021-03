Congo-Kinshasa: governo, bene designazione Usa delle Adf come gruppo terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) accoglie con favore la decisione degli Stati Uniti di designare il gruppo ribelle delle Forze democratiche alleate (Adf), attive nell'est del Paese, come gruppo terrorista affiliato allo Stato islamico. "Meglio tardi che mai", ha dichiarato il ministro dei Diritti umani André Lite su Twitter, auspicando al contempo che "tutte le altre nazioni civili facciano lo stesso". Il commento congolese arriva poche ore dopo che il dipartimento di Stato Usa ha ufficialmente designato le Adf come parte integrante dello Stato islamico di Iraq e Siria - Repubblica democratica del Congo (Isis-Rdc) e la Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Centrale (Iscap) attiva in Mozambico con il nuovo nome di Stato islamico di Iraq e Siria - Mozambico (Isis-Mozambico), catalogando entrambe le formazioni armate come organizzazioni terroristiche straniere. Nella nota, Washington sottolinea che, "sebbene i media associati all'Isis descrivano l'Iscap come una struttura unificata, Isis-Rdc e Isis-Mozambico sono gruppi distinti con origini distinte". Il governo statunitense individua inoltre i rispettivi leader delle due organizzazioni: Seka Musa Baluku (Isis-Rdc) e Abu Yasir Hassan (Isis-Mozambico). (Res)