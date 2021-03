Commercio: Gasparri (FI), bene De Vito su ambulanti, siamo dalla parte dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha fatto bene il presidente De Vito a presentare una mozione sulla vicenda del commercio ambulante nella Capitale. Forza Italia è scesa in tutte le piazze a fianco del settore per protestare contro le illegali norme volute dalla Raggi nei confronti di una categoria tra le più colpite dalla crisi sociale ed economica in corso". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "Qualsiasi iniziativa in questo senso è ben accetta e ci auguriamo che da questa di De Vito possa uscire oggi una risposta chiara e definitiva che ristabilisca l'ordine delle cose restituendo dignità e prospettive ai commercianti romani", conclude. (Com)