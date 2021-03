Difesa: visita commissione della Camera a stabilimenti Rheinmetall di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, giovedì 11 marzo, una delegazione della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati, presieduta dal presidente Gianluca Rizzo e composta dai deputati Francesco D'Uva, Davide Galantino, Giuseppina Occhionero e Tiziana Piccolo, si è recata in missione, agli stabilimenti di Roma della Rheinmetall Italia S.p.A. La visita - si legge in una nota - si inserisce nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso presso la Commissione Difesa della Camera sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali all'esigenze del comparto difesa. La delegazione è stata accolta dall'amministratore delegato della società, l'ingegnere Alessandro Ercolani, unitamente all'intero managment dell'azienda. La delegazione della Commissione ha, così, potuto sperimentare il sistema di difesa area a corto-medio raggio di cui la società è leader mondiale, lo Skyguard, interamente sviluppato ed assemblato nello stabilimento di Roma, nonché una nuova categoria di radar brevettato per la sicurezza degli aeroporti, capace di identificare detriti di qualche centimetro a un chilometro di distanza. E' stata, quindi, effettuata una visita agli stabilimenti di produzione, dove è stato possibile constatare l'attività che la società mette in campo in termini di sviluppo, di produzione e di assemblaggio. Nel corso della visita è stato piantato dalla delegazione un albero nell'area dello stabilimento, donato dai Carabinieri forestali, come simbolo di un nuovo percorso di sviluppo attento all'ambiente e alla riconversione ecologica del Paese. (Com)