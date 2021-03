Speciale infrastrutture: AssoCambi entra in Federturismo Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federturismo Confindustria si arricchisce di un altro socio con l'ingresso di AssoCambi, l'associazione dei cambiavalute, che nasce a Firenze nel 2014 su iniziativa di 21 cambiavalute e rappresenta gli interessi della categoria nei confronti delle principali istituzioni e fonda la sua operatività nell'attività d'informazione e assistenza a favore del settore per la soluzione dei problemi riguardanti le normative di tutti i cambiavalute operanti sul territorio nazionale. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "Le aziende che svolgono l'attività di cambiavalute costituiscono parte integrante del comparto turistico italiano, con i loro dipendenti hanno punti operativi nei principali aeroporti, nei porti, stazioni e nei centri delle città d'arte: ed è con grande piacere che accolgo l’adesione al sistema da parte di AssoCami, grazie al quale la nostra rappresentanza della filiera dell’industria turistica si estende ad un segmento che svolge un ruolo fondamentale nell’accoglienza di una clientela il cui 80 per cento è composto da turisti extraeuropei”, ha commentato la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. “I cambiavalute sono un canale di congiunzione molto importante tra i viaggiatori, i territori e le imprese la cui esistenza e crescita è strettamente collegata alle presenze turistiche nel nostro Paese: un segmento al momento in forte sofferenza, come tutto il turismo, ma che sarà pronto a ripartire non appena gli stranieri potranno tornare a farci visita”, ha aggiunto. Il sistema dei cambiavalute, ha aggiunto la presidente di AssoCambi Nadia Lecci, conta 99 imprese operanti nel territorio nazionale e impiega oltre mille dipendenti: il crollo del turismo ha prodotto un collasso del fatturato nel 2020 di oltre il 90 per cento rispetto al 2019. “Un danno finanziario per le aziende del nostro settore senza precedenti, una crisi non infrastrutturale ma dovuta ad un evento oggettivo, quale l'emergenza sanitaria Covid-19, che rischia di mettere in serio pericolo il futuro delle nostre imprese nonché quello di tutto il personale professionalizzato: ora più che mai è necessario fare sinergia con tutto il comparto turistico ed è per questo che abbiamo fortemente voluto una reciproca collaborazione con Federturismo con cui lavoreremo insieme e con impegno per salvaguardare le nostre aziende, fatte di infrastrutture e risorse umane", ha concluso. (Com)