Bolivia: Hrw si pronuncia contro decreto di amnistia a favore di sostenitori del Mas

- L'Organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) sostiene che il decreto di amnistia del presidente della Bolivia, Luis Arce, approvato a febbraio dal parlamento, potrebbe lasciare impuniti gravi crimini. In una nota stampa diffusa oggi Hrw afferma che il decreto, che prevede un'amnistia generale a favore di cittadini imputati di sedizione e terrorismo per aver partecipato alle proteste sociali successive alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales nel novembre del 2019, "sembra progettato per favorire i sostenitori del partito di governo, il Movimento al socialismo (Mas)". "Ci sono prove evidenti che indicano che il governo precedente (dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez) ha perseguitato i sostenitori del Mas per motivazioni politiche", ha detto José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Human Rights Watch. "Ma concedere un'amnistia globale ai sostenitori del Mas senza criteri chiari mina l'accesso delle vittime alla giustizia e viola il principio fondamentale di uguaglianza davanti alla legge" ha aggiunto. (segue) (Com)