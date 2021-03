Bolivia: Hrw si pronuncia contro decreto di amnistia a favore di sostenitori del Mas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Hrw, i pubblici ministeri e i giudici dovrebbero invece "esaminare tutti i casi e ritirare o respingere le accuse infondate o sproporzionate e, nei casi in cui vi sono state violazioni del giusto processo, applicare i rimedi previsti dalla legge boliviana". "La vaghezza del linguaggio del decreto consente un'interpretazione troppo ampia di quali crimini possono essere amnistiati o perdonati", prosegue la nota di Hrw, che sottolinea inoltre che "la magistratura non ha la necessaria indipendenza". In questo senso l'Ong statunitense avverte che "il decreto può potenzialmente portare all'amnistia per incendio doloso, rapimento, omicidio e altri crimini molto gravi presumibilmente commessi da sostenitori del Mas, come documentato da Human Rights Watch in un rapporto del settembre 2020". Il parlamento della Bolivia, l'Assemblea legislativa plurinazionale, dove il Mas detiene un'ampia maggioranza, ha approvato il decreto il 12 febbraio ed il presidente Luis Arce, lo ha promulgato il 18 dello stesso mese. (segue) (Com)