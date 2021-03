Bolivia: Hrw si pronuncia contro decreto di amnistia a favore di sostenitori del Mas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver approvato il decreto, il presidente del Senato e leader del Mas, Andronico Rodriguez, ha detto che questo si applicherà ai suoi "fratelli" e "colleghi" che si sono opposti al governo dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez, e che "sono stati danneggiati senza alcun motivo". "Quello che vogliamo è che siano liberi da qualsiasi accusa penale", ha detto precisando che il decreto sarebbe stato applicato a "più di mille persone". In quell'occasione lo stesso Rodriguez affermò di essere lui stesso una delle persone perseguite durante il governo di Jeanine Anez. "Sono imputato in più di quattro processi a Cochabamba e qui a La Paz ne ho più di tre. Tutti per sedizione e terrorismo. Non ci sono prove che mi coinvolgano. (...) Molti di noi sono sono accusati solo per aver alzato la voce contro il governo della signora Anez ", ha detto. (Com)