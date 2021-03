Casa donne: De Gregorio (Azione), Raggi distrugge patrimonio invece di tutelarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cittadina e da donna, trovo gravissimo che la prima sindaca della storia di Roma continui a non mostrare alcun rispetto per la Casa internazionale delle donne, luogo simbolo delle battaglie storiche del femminismo della nostra città". Lo dichiara in una nota Flavia De Gregorio, responsabile Roma Capitale di Azione e consigliera del Municipio I. "La Casa delle donne è un rifugio sicuro per tante vittime di violenze che hanno disperato bisogno di sostegno e aiuto. Virginia Raggi e la sua amministrazione, invece, continuano ciecamente e ideologicamente a ignorare i servizi alla cittadinanza che questo luogo offre. Parliamo di un esempio virtuoso, un patrimonio storico della città che un sindaco, e a maggior ragione una Sindaca, dovrebbe tutelare e non cercare periodicamente di distruggere", conclude. (Com)