Energia: Opec rivede al rialzo prospettive mercato petrolifero nella seconda metà del 2021

- Nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero pubblicato oggi, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la domanda di petrolio per il 2021 di 200.000 barili a 96,27 milioni di barili, precisando che una ripresa della domanda avverrà nella seconda metà dell’anno. Le stime per il terzo e il quarto trimestre sono state aumentate di 400.000 e 970.000 barili, mentre quelle per il primo e il secondo trimestre dell’anno in corso sono state abbassate rispettivamente di 180.000 e 310.000 barili al giorno. "La domanda di petrolio nella seconda metà del 2021 è stata rivista al rialzo, riflettendo le aspettative di una ripresa economica più forte grazie all’impatto positivo derivante dalle campagne di vaccinazione contro il Covid-19”, si legge nel rapporto Opec. "Il fabbisogno di petrolio nel primo semestre del 2021è stato ridotto, principalmente a causa di misure estese per controllare la pandemia in molti Paes chiave dell’Europa. Inoltre, gli elevati tassi di disoccupazione negli Stati Uniti hanno rallentato il processo di ripresa", ha affermato L’Opec. (segue) (Res)