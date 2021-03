Energia: Opec rivede al rialzo prospettive mercato petrolifero nella seconda metà del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la previsione di un rimbalzo dell'offerta non Opec di 950.000 barili al giorno nel 2021 a 63,8 milioni di barili al giorno, l'Opec ha abbassato la domanda stimata per il suo greggio di 240.000 barili al giorno a 27,26 milioni di barili al giorno. Il rapporto è stato pubblicato una settimana dopo il rinnovo da parte dell’alleanza Opec+, che riunisce i Paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, dei tagli alla produzione fino ad aprile, nonostante gli avvertimenti di alcuni analisti e Paesi consumatori su un’eccesiva riduzione dell’offerta e un aumento rapido dei rezzi. Il ministro saudita dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, ha convinto i suoi omologhi a mantenere la disciplina di produzione, con la manutenzione stagionale delle raffinerie in vista e le scorte globali di petrolio ancora elevate rispetto alla media 2015-2019 a cui mira l'alleanza. Le scorte di petrolio commerciale dei Paesi Ocse a gennaio sono scese a 3.052 miliardi di barili, o 92,2 milioni di barili al di sopra della media quinquennale, la più bassa da maggio 2020, secondo il rapporto dell'Opec. (segue) (Res)